ATP - Cincinnati

Après sa victoire, Alcaraz n’était pas rassasié : « Je voulais juste me sentir mieux, penser et ressentir que mon tennis était là, évacuer tous les senti­ments négatifs »

Pour son retour à la compé­ti­tion, Carlos Alcaraz a péni­ble­ment disposé du Bosnien Damir Dzumhur. Il a lui‐même jugé son niveau de jeu avec honnê­teté, et estime qu’il doit mieux faire.

D’ailleurs, après sa victoire, Carlos est direc­te­ment allé taper des balles sur le court d’en­traî­ne­ment. Une manière d’éva­cuer les mauvaises sensa­tions, comme il l’a expliqué par la suite.

« Je voulais juste frapper quelques balles pour évacuer tous les senti­ments néga­tifs que j’au­rais pu ressentir après le match. Je voulais juste me sentir mieux, penser et ressentir que mon tennis était là, et c’est une ques­tion de sensa­tions posi­tives. Je voulais y consa­crer beau­coup de répé­ti­tions. Je pense qu’ici, à Cincinnati, quand on perd ses sensa­tions, en deux ou trois points, c’est vrai­ment très diffi­cile de revenir. Tout va très vite, la balle vole encore plus vite qu’à l’ac­cou­tumée. Globalement, je suis simple­ment content d’avoir surmonté tous les problèmes et d’avoir rejoué un bon tennis au troi­sième set. »

Publié le lundi 11 août 2025 à 17:17

