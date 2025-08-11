Pour son retour à la compétition, Carlos Alcaraz a péniblement disposé du Bosnien Damir Dzumhur. Il a lui‐même jugé son niveau de jeu avec honnêteté, et estime qu’il doit mieux faire.
D’ailleurs, après sa victoire, Carlos est directement allé taper des balles sur le court d’entraînement. Une manière d’évacuer les mauvaises sensations, comme il l’a expliqué par la suite.
« Je voulais juste frapper quelques balles pour évacuer tous les sentiments négatifs que j’aurais pu ressentir après le match. Je voulais juste me sentir mieux, penser et ressentir que mon tennis était là, et c’est une question de sensations positives. Je voulais y consacrer beaucoup de répétitions. Je pense qu’ici, à Cincinnati, quand on perd ses sensations, en deux ou trois points, c’est vraiment très difficile de revenir. Tout va très vite, la balle vole encore plus vite qu’à l’accoutumée. Globalement, je suis simplement content d’avoir surmonté tous les problèmes et d’avoir rejoué un bon tennis au troisième set. »
Publié le lundi 11 août 2025 à 17:17