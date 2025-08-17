Dans des propos rapportés par L’Équipe après sa défaite face à Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, la révélation de la semaine, Terence Atmane, est revenu sur le cadeau offert au numéro 1 mondial pour ses 24 ans.
« J’avais fait une ouverture Pokémon à Toronto avec Gaël Monfils et j’avais eu un très beau Pikachu. Je me suis dit que c’était ce qui symbolisait le mieux les Pokémon, alors pourquoi pas lui offrir une carte pour son anniversaire. Cela me fait plaisir de la lui offrir car c’est mon univers, donc pourquoi pas le partager avec Jannik. Ça s’est fait naturellement. J’ai choisi la carte hier soir (vendredi soir) avant de me coucher. Je me suis dit que j’allais la lui donner avant le match et lui souhaiter bonne chance pour la demi‐finale. »
