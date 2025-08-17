Dans des propos rapportés par L’Équipe après sa défaite face à Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, la révé­la­tion de la semaine, Terence Atmane, est revenu sur le cadeau offert au numéro 1 mondial pour ses 24 ans.

« J’avais fait une ouver­ture Pokémon à Toronto avec Gaël Monfils et j’avais eu un très beau Pikachu. Je me suis dit que c’était ce qui symbo­li­sait le mieux les Pokémon, alors pour­quoi pas lui offrir une carte pour son anni­ver­saire. Cela me fait plaisir de la lui offrir car c’est mon univers, donc pour­quoi pas le partager avec Jannik. Ça s’est fait natu­rel­le­ment. J’ai choisi la carte hier soir (vendredi soir) avant de me coucher. Je me suis dit que j’al­lais la lui donner avant le match et lui souhaiter bonne chance pour la demi‐finale. »