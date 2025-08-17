AccueilATPATP - CincinnatiAtmane sur son cadeau pour Sinner : "Vendredi soir avant de me...
ATP - Cincinnati

Atmane sur son cadeau pour Sinner : « Vendredi soir avant de me coucher, j’ai choisi la carte. Je me suis dit que j’al­lais la lui donner avant le match et lui souhaiter bonne chance pour la demi‐finale »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1

Dans des propos rapportés par L’Équipe après sa défaite face à Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, la révé­la­tion de la semaine, Terence Atmane, est revenu sur le cadeau offert au numéro 1 mondial pour ses 24 ans.

« J’avais fait une ouver­ture Pokémon à Toronto avec Gaël Monfils et j’avais eu un très beau Pikachu. Je me suis dit que c’était ce qui symbo­li­sait le mieux les Pokémon, alors pour­quoi pas lui offrir une carte pour son anni­ver­saire. Cela me fait plaisir de la lui offrir car c’est mon univers, donc pour­quoi pas le partager avec Jannik. Ça s’est fait natu­rel­le­ment. J’ai choisi la carte hier soir (vendredi soir) avant de me coucher. Je me suis dit que j’al­lais la lui donner avant le match et lui souhaiter bonne chance pour la demi‐finale. »

Publié le dimanche 17 août 2025 à 12:18

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats du Masters/WTA 1000 de Cincinnati en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.