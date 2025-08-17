AccueilATPATP - CincinnatiLa grande classe d'Alcaraz après sa victoire contre Zverev en demi-finales
ATP - Cincinnati

La grande classe d’Alcaraz après sa victoire contre Zverev en demi‐finales

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Tombeur d’un Alexander Zverev diminué en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz a célébré sa victoire avec beau­coup de sobriété avant d’adresser un message de soutien à l’Allemand, avec qui il entre­tient une excel­lente relation. 

« Je suis heureux d’être en finale, mais je suis triste pour Sascha . Je te souhaite tout le meilleur », a écrit l’Espagnol sur la caméra. 

Carlos Alcaraz va désor­mais retrouver Jannik Sinner dans une nouvelle finale, programmée lundi à 21h, heure française. 

Publié le dimanche 17 août 2025 à 12:40

