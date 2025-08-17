Tombeur d’un Alexander Zverev diminué en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, Carlos Alcaraz a célébré sa victoire avec beaucoup de sobriété avant d’adresser un message de soutien à l’Allemand, avec qui il entretient une excellente relation.
« Je suis heureux d’être en finale, mais je suis triste pour Sascha . Je te souhaite tout le meilleur », a écrit l’Espagnol sur la caméra.
Carlos Alcaraz signs the camera for an injured Zverev after beating him in Cincinnati :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 17, 2025
“Happy for the final but feeling bad for Sascha ☹️. Wish you all the best.” pic.twitter.com/LnIiAWWMm3
Carlos Alcaraz va désormais retrouver Jannik Sinner dans une nouvelle finale, programmée lundi à 21h, heure française.
Publié le dimanche 17 août 2025 à 12:40