Coric, avant d’affronter Nadal : « Je vais y aller et jouer sans aucune pression, je veux juste m’amuser, plus que jamais »

Revenu sur le circuit en mars dernier après un an sans compé­ti­tion à cause d’une bles­sure à l’épaule, Borna Coric a d’abord logi­que­ment multi­plié les défaites dans les gros tour­nois avant de se rassurer en Challenger (il a gagné un titre à Parme en juin). Quart de fina­liste par la suite à Hambourg, il est cette fois qualifié au 2e tour du Masters 1000 de Cincinnati où il défiera Rafael Nadal, après avoir battu Lorenzo Musetti en deux sets.

Le 152e mondial, 12e en 2018, a expliqué en confé­rence de presse comment il abor­dait cette rencontre face à l’homme aux 22 titres du Grand Chelem, qu’il a battu deux fois en quatre confron­ta­tions même si leur dernière remonte à 2017.

« Je vais y aller et jouer sans aucune pres­sion. Je veux juste m’amuser, main­te­nant plus que jamais. Je n’ai pas joué ce genre de matchs sur le circuit depuis presque deux ans, ils me manquent beau­coup. J’apprécie proba­ble­ment beau­coup plus que lorsque j’avais 17 ou 18 ans. Dernièrement, bien que j’aie parti­cipé à quelques tour­nois Challenger, j’ai remarqué que j’ap­pré­ciais le tennis comme jamais aupa­ra­vant dans ma vie », a confié le Croate de 25 ans.

Rendez‐vous à 1h du matin heure fran­çaise dans la nuit de mercredi à jeudi.