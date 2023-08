C’est un gros match qui attend le tournoi de Cincinnati ce jeudi soir : Gaël Monfils affronte Novak Djokovic. Ce dernier se réjouit du retour en forme du joueur fran­çais de bientôt 37 ans.

« C’est formi­dable de le voir jouer à nouveau à un haut niveau après avoir lutté avec ses bles­sures au fil des ans. Il ne faut pas oublier qu’il est plus vieux que moi, même si tout le monde parle de mon âge (rires). Il faut dire qu’il a un an de plus, demain il y aura un duel de vété­rans, ce sera très inté­res­sant à regarder (…) Ses qualités athlé­tiques sont hors normes, il n’y a pas beau­coup de joueurs qui peuvent glisser comme lui. Il a de très bons gènes, sa condi­tion physique est très forte, il est très élas­tique et dyna­mique, c’est un joueur poly­va­lent et très talen­tueux. Je me souviens très bien que nous avons joué l’un contre l’autre dans des tour­nois Futures, et même dans des tour­nois juniors. C’était amusant, il y a long­temps, mais j’ai toujours admiré ses qualités athlétiques. »