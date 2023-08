Djokovic a réalisé un parcours parfait au tournoi de Cincinnati, ce qui l’a mené en finale. Toute la confiance qu’il a accu­mulée jusqu’ici vont lui être utile car il aura besoin de jouer son meilleur tennis contre son jeune rival : Carlos Alcaraz. Dans une inter­view pour nos confrères de Puntodebreak, Djokovic a admis être satis­fait et pas du tout surpris par son niveau de jeu à Cincinnati :

« J’espère toujours jouer à un niveau élevé parce que je connais la quan­tité et la qualité du travail que je fais jour après jour, sur et en dehors du terrain. Devant Sascha, j’ai su trouver les bons tirs au bon moment, et même si j’étais tendu pour fermer le match, être capable de lui casser le service plus tard m’a donné beau­coup de confiance. Je n’ai pas perdu un set jusqu’à présent en tournoi, donc je suis très satis­fait de mon niveau »

Un bon point pour le Serbe avant d’aborder la finale de ce dimanche !