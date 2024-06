Défaite par Elena Rybakina (6−4, 6–3) ce lundi, l’aven­ture d’Elina Svitolina à Roland‐Garros prend fin en huitième de finale.

Gênée par des douleurs au dos depuis l’Open d’Australie, la 19e joueuse mondiale expli­quait en confé­rence de presse sa routine pour soigner son pépin physique. Seulement, un certain Gaël Monfils a joué les trouble‐fête, en essayant de joindre sa compagne qui a dû s’in­ter­rompre rapidement.

« Je passe de nombreuses heures sur la table de massage. Je fais de l’exer­cice le matin, le soir. Je me repose autant que possible et il est vrai que, avant, lorsque j’étais plus jeune, j’allais faire un tour en ville, j’allais dans un parc ; main­te­nant, non. (Elle touche son télé­phone) Désolée, mon mari m’ap­pelle. Maintenant, il faut que je me repose. Il faut que je me relaxe. Il faut que je fasse ma routine, donc bouger mais pas trop. Ce sont des petites choses que nous essayons de faire. »