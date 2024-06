Impérial dans le premier set puis touché au genou, Novak Djokovic a souf­fert et long­temps subi contre Francisco Cerundolo en huitièmes de finale de Roland‐Garros. Mais alors qu’il se rappro­chait d’une défaite, le numéro 1 mondial s’est fait violence pour arra­cher un cinquième set. Aux commen­taires sur France Télévision, Justine Henin a encore été surprise par la réac­tion Serbe.

« Il a trouvé encore une fois les moyens de revenir de nulle part et là c’est vrai­ment de nulle part. On pensait que ce match était peut‐être plié. On garde dans un coin de notre tête cette capa­cité de Djokovic à renaître de ses cendres. Il l’a fait telle­ment de fois mais aujourd’hui on le voyait mal, inca­pable de réagir. Son début nous a laissé beau­coup de doutes alors si certains avaient des craintes sur sa moti­va­tion à Roland‐Garros, il a l’air encore déter­miné à aller plus loin. Scénario complè­te­ment dingue, on ne comprend pas toujours tout en tennis. »