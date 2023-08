Fabuleux vain­queur d’une finale mythique contre Carlos Alcaraz dimanche à Cincinnati, Novak Djokovic n’a une nouvelle fois pas tari d’éloges en confé­rence de presse sur le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire qu’il compare à son plus grand rival, Rafael Nadal.

« C’était dingue. Je n’ai pas beau­coup joué de matches comme ça dans ma carrière. Franchement, ça me rappelle la finale de l’Open d’Australie face à Rafael Nadal en 2012. La deuxième balle de match qu’il sauve avec un passing dans un angle est le résumé parfait du match. Vraiment, je n’ai pas joué beau­coup de matches comme ça dans ma carrière.S on niveau ne me surprend plus, non. L’année dernière, peut‐être, mais plus après tout ce qu’il a fait. En plus, il supporte si bien la pres­sion. Et il n’a que 20 ans, ne l’ou­blions pas. En fait, il me rappelle Nadal à son meilleur parce que, comme avec lui, chaque point est une bataille. Et chacun de nos matches va au bout de la distance, trois ou cinq sets. »

Djokovic revient à 2–2 dans ses face‐à‐face avec Alcaraz… Avant peut‐être un 5e duel à l’US Open.