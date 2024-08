Gaël Monfils a vécu une journée assez parti­cu­lière hier à Cincinnati. Le Français a d’abord réalisé l’ex­ploit de sa saison en battant Carlos Alcaraz, faisant même craquer l’Espagnol, qui a fini par exploser sa raquette contre le sol.

Mais ‘La Monf’ devait très vite retourner sur le court pour affronter Holger Rune, et s’in­cli­nait cette fois‐ci en trois manches, 3–6, 6–3, 6–4.

Une journée toute­fois plutôt rassu­rante après les décla­ra­tions tenues par Monfils, et qui s’en est lui‐même féli­cité, dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Je n’ai pas eu le temps de redes­cendre. J’ai l’im­pres­sion que j’étais tout le temps au taquet. Puis Holger où c’est tout de suite un combat. Ca donne de la confiance dans le physique car je vois que je peux pousser un peu plus, mais aussi de la confiance mentale car la charge émotion­nelle en match est bien plus grande. J’étais vrai­ment content d’avoir gagné contre Carlos, car il n’a pas perdu énor­mé­ment de matches derniè­re­ment. Oui, ça m’a donné un vrai coup de boost. Malgré la défaite, je suis content car je suis rentré sur le terrain et j’ai fait ce que j’avais à faire. Je n’ai pas réussi à avoir la victoire, mais je perds contre un jeune joueur qui joue très bien et qui a déjà gagné des Masters 1000. Je n’ai pas à rougir. »