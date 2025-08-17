Juste avant d’en­trer sur le court pour affronter Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Cincinnati, le Français Terence Atmane a offert un cadeau au numéro 1 mondial qui fêtait samedi ses 24 ans.

Une séquence tota­le­ment inha­bi­tuelle sur le circuit qui a surpris de nombreux obser­va­teurs, parmi lesquels le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 80 000 personnes sur le réseau social X.

Atmane le regala una carta Pokemon a Sinner antes de salir a jugar.



Cuando creías que lo habías visto todo en el tenis, llega un día y te sorprendes… pic.twitter.com/3KB7hdvnY1 — José Morón (@jmgmoron) August 16, 2025

« Atmane offre une carte Pokémon à Sinner avant de partir jouer. Quand on croit avoir tout vu dans le tennis, il y a toujours une surprise… », a réagi le rédac­teur en chef de Punto de Break.