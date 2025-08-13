AccueilATPATP - CincinnatiLe gros coup de gueule d'Ivan Ljubicic : "Quel autre sport fait...
ATP - Cincinnati

Le gros coup de gueule d’Ivan Ljubicic : « Quel autre sport fait cela ? »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

La chaleur étouf­fante fait des dégâts à Cincinnati et a notam­ment provoqué l’abandon du Français Arthur Rinderknech, au bord du malaise face à Felix Auger‐Aliassime lors du troi­sième tour.

Ancien numéro 3 mondial, ex‐entraîneur de Roger Federer et actuel respon­sable du haut niveau à la Fédération fran­çaise de tennis (FFT), Ivan Ljubicic a tiré la sonnette d’alarme. 

« Personne ne gagne lorsque les joueurs s’éva­nouissent à cause de condi­tions extrêmes… Quel autre sport fait cela ? On demande aux joueurs de sortir jour après jour pour concourir dans de telles condi­tions… Cela n’a rien à voir avec la condi­tion physique. »

Publié le mercredi 13 août 2025 à 09:06

