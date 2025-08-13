La chaleur étouffante fait des dégâts à Cincinnati et a notamment provoqué l’abandon du Français Arthur Rinderknech, au bord du malaise face à Felix Auger‐Aliassime lors du troisième tour.
Ancien numéro 3 mondial, ex‐entraîneur de Roger Federer et actuel responsable du haut niveau à la Fédération française de tennis (FFT), Ivan Ljubicic a tiré la sonnette d’alarme.
Nobody wins when players are fainting because of extreme conditions… Which other sport does this ? … players are asked to go out day after day to complete in such conditions… Has nothing to do with being fit— Ivan Ljubicic (@theljubicic) August 12, 2025
« Personne ne gagne lorsque les joueurs s’évanouissent à cause de conditions extrêmes… Quel autre sport fait cela ? On demande aux joueurs de sortir jour après jour pour concourir dans de telles conditions… Cela n’a rien à voir avec la condition physique. »
Publié le mercredi 13 août 2025 à 09:06