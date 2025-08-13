La chaleur étouf­fante fait des dégâts à Cincinnati et a notam­ment provoqué l’abandon du Français Arthur Rinderknech, au bord du malaise face à Felix Auger‐Aliassime lors du troi­sième tour.

Ancien numéro 3 mondial, ex‐entraîneur de Roger Federer et actuel respon­sable du haut niveau à la Fédération fran­çaise de tennis (FFT), Ivan Ljubicic a tiré la sonnette d’alarme.

Nobody wins when players are fain­ting because of extreme condi­tions… Which other sport does this ? … players are asked to go out day after day to complete in such condi­tions… Has nothing to do with being fit — Ivan Ljubicic (@theljubicic) August 12, 2025

« Personne ne gagne lorsque les joueurs s’éva­nouissent à cause de condi­tions extrêmes… Quel autre sport fait cela ? On demande aux joueurs de sortir jour après jour pour concourir dans de telles condi­tions… Cela n’a rien à voir avec la condi­tion physique. »