.@DaniilMedwed à Cincinnati 2021 :

🥊 1⁄ 16 vs McDonald : 6⁄ 2 6⁄ 2

🥊 1⁄ 8 vs Dimitrov : 6⁄ 3 6⁄ 3

🥊 1⁄ 4 vs Carreno Busta : 6⁄ 1 6⁄ 1



🔮 Quel sera le score de sa 1⁄ 2 vs Rublev ?