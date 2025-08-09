AccueilATPATP - CincinnatiNishikori se prend pour Federer, et c’est réussi
ATP - Cincinnati

Nishikori se prend pour Federer, et c’est réussi

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

19

Kei Nishikori faisait son retour à la compé­ti­tion lors du Masters 1000 de Cincinnati.

Malgré sa défaite en deux sets contre le modeste Camilo Ugo Carabelli, sur le score de 7–5, 6–3, il a marqué les esprits avec un geste spectaculaire.

Une merveille de revers à une main, digne des plus grands, à l’image de ceux qu’avait l’habitude de réaliser un certain Roger Federer.

Maintenant, reste à savoir si le Nippon, que l’on retrou­vera dans le tableau masculin de l’US Open, nous réserve encore quelques surprises.

Publié le samedi 9 août 2025 à 12:45

