Kei Nishikori faisait son retour à la compétition lors du Masters 1000 de Cincinnati.
Malgré sa défaite en deux sets contre le modeste Camilo Ugo Carabelli, sur le score de 7–5, 6–3, il a marqué les esprits avec un geste spectaculaire.
Une merveille de revers à une main, digne des plus grands, à l’image de ceux qu’avait l’habitude de réaliser un certain Roger Federer.
Maintenant, reste à savoir si le Nippon, que l’on retrouvera dans le tableau masculin de l’US Open, nous réserve encore quelques surprises.
Publié le samedi 9 août 2025 à 12:45