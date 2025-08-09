Kei Nishikori faisait son retour à la compé­ti­tion lors du Masters 1000 de Cincinnati.

Malgré sa défaite en deux sets contre le modeste Camilo Ugo Carabelli, sur le score de 7–5, 6–3, il a marqué les esprits avec un geste spectaculaire.

Kei Nishikori hits a RIDICULOUS one‐handed back­hand passing shot in Cincinnati



Is it a coin­ci­dence that he whips this out on Federer’s birthday ?



I think not.



🇯🇵🤌 pic.twitter.com/3USzcumb7m — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 8, 2025

Une merveille de revers à une main, digne des plus grands, à l’image de ceux qu’avait l’habitude de réaliser un certain Roger Federer.

Maintenant, reste à savoir si le Nippon, que l’on retrou­vera dans le tableau masculin de l’US Open, nous réserve encore quelques surprises.