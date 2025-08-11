Après son élimi­na­tion précoce à Washington, des images d’Holger Rune à l’en­traî­ne­ment sous l’œil attentif d’Andre Agassi avaient fait le tour de la toile. Trois jours aux côtés de l’oc­tuple cham­pion en Grand Chelem suffi­sant pour alimenter les rumeurs d’une future collaboration.

Son inter­view accordée à Tennis Channel, après sa victoire pour son entrée en lice au Masters 1000 de Cincinnati contre Roman Safiullin (7−5, 7–6) ne devrait pas mettre un terme aux spécu­la­tions, bien au contraire.

« Ça continue. On discute encore un peu au télé­phone. Il m’a aussi envoyé un message après mon match, c’est sympa. C’est vrai­ment un type super, comme je l’ai déjà dit. Nous avons égale­ment discuté un peu après Toronto, de ce que je pouvais améliorer, et nous avons parlé au télé­phone de petites choses spéci­fiques qui peuvent me faci­liter la tâche et m’aider à mieux jouer. C’est toujours agréable de partager ses réflexions avec lui. Il est telle­ment passionné par le tennis et par tous les petits détails qui s’y rapportent. Il se souvient de points dont je me souviens aussi, mais je suis sûr que si vous parlez à toute mon équipe, ils ne s’en souviennent pas. Il est telle­ment passionné, c’est incroyable. Je trouve donc très exci­tant de partager ce point de vue avec lui », a commenté le neuvième joueur mondial, dans des propos rapportés par Tennis World USA.