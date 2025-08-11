Après son élimination précoce à Washington, des images d’Holger Rune à l’entraînement sous l’œil attentif d’Andre Agassi avaient fait le tour de la toile. Trois jours aux côtés de l’octuple champion en Grand Chelem suffisant pour alimenter les rumeurs d’une future collaboration.
Son interview accordée à Tennis Channel, après sa victoire pour son entrée en lice au Masters 1000 de Cincinnati contre Roman Safiullin (7−5, 7–6) ne devrait pas mettre un terme aux spéculations, bien au contraire.
« Ça continue. On discute encore un peu au téléphone. Il m’a aussi envoyé un message après mon match, c’est sympa. C’est vraiment un type super, comme je l’ai déjà dit. Nous avons également discuté un peu après Toronto, de ce que je pouvais améliorer, et nous avons parlé au téléphone de petites choses spécifiques qui peuvent me faciliter la tâche et m’aider à mieux jouer. C’est toujours agréable de partager ses réflexions avec lui. Il est tellement passionné par le tennis et par tous les petits détails qui s’y rapportent. Il se souvient de points dont je me souviens aussi, mais je suis sûr que si vous parlez à toute mon équipe, ils ne s’en souviennent pas. Il est tellement passionné, c’est incroyable. Je trouve donc très excitant de partager ce point de vue avec lui », a commenté le neuvième joueur mondial, dans des propos rapportés par Tennis World USA.
