Après s’être offert Novak Djokovic au premier tour et avoir battu Tallon Griekspoor, Matteo Berrettini est tombé sur un os nommé Jack Draper ce jeudi en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha.

Alors qu’il menait un set à rien face au Britannique, l’Italien a fini par céder, certai­ne­ment un peu fatigué.

« L’amertume est là, car j’au­rais pu faire un autre grand match. Mais c’est comme ça dans ce sport, et heureu­se­ment que la saison est longue. C’est dommage parce que pendant la majeure partie du match, je me suis senti supé­rieur, j’avais le contrôle, j’étais bien. Sur dur, je ne me souviens pas avoir joué autant de matches à ce niveau. Mon revers était égale­ment bon, j’ai perdu très peu de terrain et c’était impor­tant. Mais il a su me tenir tête et ne pas concéder grand‐chose. J’ai eu mes chances, ce que je regrette c’est qu’à 4 partout j’ai raté deux ou trois coups droits. Mais Jack a bien réagi. Ensuite, je consi­dère toujours comme acquis le fait de revenir et de jouer immé­dia­te­ment à ce niveau, mais ce n’est pas le cas, surtout trois matches d’af­filée, j’ai ressenti un peu de fatigue. J’ai battu deux joueurs très forts, c’est donc une très bonne semaine. »