Professeur à l’Université de Sherbrooke et spécia­liste en droit inter­na­tional du sport, David Pavot a été inter­rogé par nos confrères de Radio Canada sur l’ac­cord conclu entre Jannik Sinner et l’Agence Mondiale Antidopage.

Si certains comme Novak Djokovic ont dénoncé une impres­sion de favo­ri­tisme, ce profes­seur titu­laire de la chaire de recherche sur l’an­ti­do­page dans le sport ne va pas aussi loin même s’il recon­naît des problèmes.

« Je ne comprends pas trop pour­quoi ils (l’AMA) n’ont pas fait appel, même s’ils ont des chances de perdre. Je veux dire, à la limite, c’est pas très grave. Quand les meilleurs sont sous la lumière des projec­teurs en matière de dopage, je pense qu’il y a comme une obli­ga­tion morale, pour moi, d’amener les affaires à leurs termes, et d’aller en appel, si on doit aller en appel. C’est pour combattre un peu ce risque de percep­tion que l’Agence mondiale anti­do­page ne fait pas son job correc­te­ment. Remettre le dossier sur la table aurait peut‐être permis aux athlètes de mieux comprendre et aurait évité à l’AMA de porter l’odieux d’une déci­sion extrê­me­ment critiquée. »