Auteur d’un début de saison plus que poussif (4 victoires pour 3 défaites) et opposé à son compa­triote Karen Kachanov dès le premier tour de l’ATP 500 de Doha ce mardi, Daniil Medvedev, mené un set à zéro, est fina­le­ment parvenu à inverser la tendance et à s’im­poser en trois sets après une grosse bataille de 2h30 de jeu : 4–6, 7–5, 6–3.

Interrogé lors de l’in­ter­view d’après match sur le court, le Russe a révélé qu’il avait opté pour une raquette plus lourde afin d’ob­tenir plus de puis­sance. Un chan­ge­ment payant et qui pour­rait lui donner des idées à l’avenir.

« Le fait que j’ai réussi à améliorer mon niveau pendant le match, pour une raison qui ne dépen­dait pas de moi. Mais j’ai changé quelque chose. J’ai changé de raquette. A un moment du match, j’ai senti que j’al­lais perdre, alors j’ai complè­te­ment changé de raquette… J’ai réussi à mieux jouer. J’ai réussi à rester solide et à être compé­titif. J’ai pris la raquette qui me permet­tait de frapper à pleine puis­sance. Il y a des jours où je ne mets pas une balle dans le court et où je perds 6–0 6–0. Mais dès que j’ai pris la raquette, je me suis dit… en fait, elle m’a permis de gagner en puis­sance. Je n’ai pas fait beau­coup de fautes directes. Je suis content. Ce n’est pas l’idéal de changer de raquette en cours de match à chaque tournoi. C’est ce que je dois faire parfois. »