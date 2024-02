Dans des propos accordés à L’Equipe après sa solide victoire contre Ugo Humbert en quarts de finale à Doha, Gaël Monfils s’est confié sur le temps passé loin de sa fille, Skaï, qu’il n’a pas vue depuis trois semaines.

« Je suis très content, je joue bien. Mais ma petite fille me manque énor­mé­ment. Ça fait un bout de temps que je ne l’ai pas vue. Les jours commencent à être longs pour moi, mais on fait avec. Je suis content d’en­chaîner, mais j’ai hâte de voir ma fille (…) Je le dis assez souvent, on est humains. Le tennis, c’est cool, mais ma fille me manque vrai­ment. On va me dire : pour­quoi tu ne l’emmènes pas ? Parce que sa mère (la joueuse ukrai­nienne Elina Svitolina) n’est pas là non plus. On est déjà parti long­temps en Australie, on n’a pas envie de trop la dépayser. C’est un chal­lenge. Tu fais un premier sacri­fice quand tu es jeune avec tes parents, ta famille. Moi, mon petit frère, ma petite soeur, je ne les ai pas vrai­ment vus grandir. Là, c’est un semi‐sacrifice aussi. Bon, ça va durer deux, trois ans maximum. Quatre si on s’en­flamme. Il faut que je m’adapte. Je suis content de gagner, de penser à autre chose. »

A noter que pour une place en finale au Qatar, le Français affron­tera le grand espoir tchèque, Jakub Mensik, tombeur d’Andrey Rublev.