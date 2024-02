Révélé au grand public lors du dernier US Open où il ne s’était incliné qu’au troi­sième tour contre Taylor Fritz après être sorti des quali­fi­ca­tions, Jakub Mensik montre une nouvelle fois tout l’étendue de son talent à Doha où il a battu Alejandro Davidovich Fokina, Andy Murray et Andrey Rublev pour s’of­frir le droit de défier Gaël Monfils en demi‐finales.

Interrogé par The Express, le prodige tchèque a évoqué l’im­por­tance de Novak Djokovic dans son développement.

« Mon idole et ma grande inspi­ra­tion, c’est Djokovic. Sans lui, je ne serais pas là. J’étais avec lui en 2022, après l’Open d’Australie. Il savait qu’il était ma grande idole et il m’a invité à Belgrade, puis au Monténégro, pour que je passe quelques jours à m’en­traîner avec lui et à passer du temps en dehors du court. C’est incroyable d’être invité par l’un des meilleurs joueurs de l’his­toire et de pouvoir jouer face à lui. Cette expé­rience et les conseils que j’ai reçus ont été très béné­fiques pour mon avenir, ils m’ont bien servi. Il ne m’a pas donné que des conseils : ce qui m’a le plus frappé, c’est la complexité des petits détails, tout ce qu’il fait diffé­rem­ment sur et en dehors du terrain. J’essayais d’ana­lyser ses routines, sa façon de s’en­traîner. C’est génial pour l’avenir, pas seule­ment parce qu’il m’a donné des conseils en me disant que je devais faire comme ceci ou comme cela. Je veux juste essayer d’ap­pli­quer ces petites choses dans mon jeu et dans ma carrière ».

