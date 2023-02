Cette semaine débute le tournoi ATP 500 de Dubaï, une semaine après le dérou­le­ment du tournoi WTA 1000 remporté par Barbora Krejickova face à Iga Swiatek.

L’organisation des Émirats se voit faire face à une nouvelle polé­mique autour de la dota­tion de ses deux tour­nois homme et femme.

La ques­tion est, comment est ce possible qu’un ATP 500 soit mieux doté qu’un WTA 1000 dans le sport qui se dit le plus égali­taire en terme de redis­tri­bu­tion entre les joueurs et les joueuses.

Voici le prize money :

ATP Dubaï 500 2023 :

R1 : 17.980$

R2 : 34.100$

QF : 65.655$

SF : 129.100$

F : 256.565$

G : 523.330$



WTA Dubaï 1000 2023 :

R1 : 12.848$

R2 : 17.930$

R3 : 31.650$

QF : 63.350$

SF : 138.000$

F : 267.690$

G : 454.500$