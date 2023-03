Presque aussi fort sur le court que face à un micro, Daniil Medvedev, après avoir décroché le titre sur l’ATP 500 de Dubaï ce samedi en étrillant Andrey Rublev en finale, a animé la céré­monie de remise des prix.

Répondant au discours fort et touchant de son compa­triote qui a notam­ment fait l’éloge de Daniil et de l’ins­pi­ra­tion qu’il pouvait susciter auprès des joueurs du monde entier, ce dernier a décidé de lui répondre tout en adres­sant un tacle bien appuyé à son meilleur ennemi, Stefanos Tsitsipas.

Pour rappel, le joueur grec, après sa défaite face à Rublev lors du Masters de Turin en fin de saison dernière, avait déclaré en confé­rence de presse que son adver­saire « s’était imposé avec le peu d’armes/outils qu’il avait »…

« Je ne pense pas pouvoir être aussi profond comme Andrey l’a été… Je me souviens qu’il n’y a pas si long­temps, un joueur a dit qu’il avait peu d’armes dans son jeu. Quand j’ai lu cela, je me suis dit : « Comment peut‐il dire une chose pareille ?’. À mon avis, Andrey est l’un des joueurs les plus talen­tueux du circuit. Il n’a pas encore plei­ne­ment exploité son poten­tiel, mais je suis sûr qu’il peut gagner des tour­nois du Grand Chelem. J’espère en tout cas qu’il pourra battre cette personne plusieurs fois. »

Le message est passé…