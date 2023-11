Les jours se suivent et ne ressemblent pas à Turin.

Si hier soir, le niveau de jeu entre Rune et Djokovic était très élevé du début jusqu’à la fin, Alcaraz et Zverev nous ont proposé un match en mode montagnes russes avec quelques éclats mais trop peu pour un duel du Masters.

Finalement le moment le plus épique fut la glis­sade de Sascha à 3–2 sur son service au 3ème set. A un moment, vu qu’il se tordait de douleur après que sa cheville droite se soit bloquée, on a bien eu peur d’un remake de Roland‐Garros 2022. Et même s’il repar­tait au combat, l’Allemand semblait soucieux et gêné.

Pour tenter de clore le débat, Alexander, grima­çant un peu, bradait les derniers jeux de retour pour se concen­trer sur son service toujours très effi­cace en indoor (16 aces).

Cela était d’ailleurs suffi­sant pour lever les bras au ciel (6−7, 6–3, 6–4)

Une victoire qui confirme que Zverev aime souf­frir et qu’Alcaraz n’a toujours pas retrouvé une certaine joie de vivre sur le court.

Espérons aussi que la « bles­sure » à la cheville de l’Allemand n’est pas impor­tante. On sait tous que quand le corps est chaud, la douleur peut être suppor­table avant de laisser la place à un « œuf de pigeon ».