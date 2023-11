Battu par Alexander Zverev à l’oc­ca­sion du premier match de sa carrière sur le Masters, Carlos Alcaraz, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, n’a eu d’autre choix que de s’in­cliner devant Novak Djokovic qui vient de clôturer une huitième année en tant que numéro 1 mondial.

Alors qu’il s’était fixé comme prin­cipal objectif de récu­pérer la place de numéro 1 mondial au Serbe avant la fin de la saison, l’Espagnol de 20 ans a humble­ment reconnu sa défaite.

« Il le mérite. Il le mérite, c’est certain. Il a gagné trois tour­nois du Grand Chelem et a atteint la finale du quatrième. Il a gagné deux ou trois Masters 1000. Il mérite de terminer l’année à la première place. Il n’a perdu que cinq matches dans l’année. J’ai entendu dire qu’il avait dit que ce n’était pas la meilleure année de sa carrière. C’est incroyable (sourire). Je me suis battu pour la place de numéro 1. J’ai eu l’oc­ca­sion de le faire lors du dernier tournoi que j’ai disputé, mais je n’ai pas pu saisir cette oppor­tu­nité. Tout ce que je peux lui dire, c’est le féli­citer pour cette huitième fois en tant que numéro 1. Mais je vais me battre pour avoir cette chance l’année prochaine. »