Plus que quelques minutes avant le grand début du Masters édition 2021 disputé pour la toute première fois de son histoire à Turin. Et comme le veut la tradi­tion, le tenant du titre doit ouvrir le bal (à partir de 14h).

Placé dans un groupe rouge rouge relevé (avec Berrettini et Zverev), Daniil Medvedev va donc affronter le « petit » nouveau Hubert Hurkacz, qui s’est qualifié sur le fil lors du Rolex Paris Masters devant un Sinner dégouté.

Les deux joueurs se sont déjà joués à deux reprises, les deux fois cette saison, et force est de constater que les duels ont à chaque fois été très serrés. Le premier, remporté par le Polonais en cinq sets à Wimbledon après une inter­rup­tion de 24 heures à cause de la pluie, avait été parti­cu­lier mais révé­la­teur de ce que peut proposer Hubert lors­qu’il joue relâché. Le deuxième a eu lieu il y a quelques semaines seule­ment à Toronto où Daniil avait pris le dessus après une rencontre en trois manches tendue de 2h20 et deux jeux décisifs.

Ce dimanche, place donc à l’in­door où le Russe semble avoir un léger avan­tage grâce à son clas­se­ment, sa confiance (finale à Paris) et surtout son expé­rience de ce rendez‐vous. À moins qu’un tournoi des maîtres ne soit qu’un simple tournoi de plus pour Hurkacz, ce qui serait dans ce cas une belle épine dans le pied de Daniil car la palette offen­sive du 9e joueur mondial lui pose mani­fes­te­ment beau­coup de problèmes.