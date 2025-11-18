Consultant pour Sky Sports durant la finale du Masters de Turin remportée par Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz, Tim Henman a estimé que la gêne à la cuisse ressentie par l’Espagnol au milieu du premier set avait complètement changé la donne.
« Pour être honnête, je pense que son problème à la jambe a joué un rôle. Alcaraz a changé son style de jeu et s’est montré beaucoup plus agressif en attaque, ce dont il est capable, mais je pense qu’il aurait aimé prolonger les échanges s’il n’avait pas été blessé. Dans le premier set, il a eu ses chances et Sinner a su répondre. Ce fut un tie‐break fascinant avec quatre ou cinq amortis soudains. Je pense que le public a encouragé Sinner, mais j’adore voir Alcaraz après, avec le sourire aux lèvres et une grande perspective. Il y a une grande différence entre ces deux‐là et les autres. »
Publié le mardi 18 novembre 2025 à 13:13