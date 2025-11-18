AccueilATPATP - FinalsTim Henman sur le tournant de la finale entre Alcaraz et Sinner...
Tim Henman sur le tour­nant de la finale entre Alcaraz et Sinner : « Pour être honnête, cela a joué un rôle. Carlos a changé son style de jeu après cela »

Thomas S
Par Thomas S

Consultant pour Sky Sports durant la finale du Masters de Turin remportée par Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz, Tim Henman a estimé que la gêne à la cuisse ressentie par l’Espagnol au milieu du premier set avait complè­te­ment changé la donne. 

« Pour être honnête, je pense que son problème à la jambe a joué un rôle. Alcaraz a changé son style de jeu et s’est montré beau­coup plus agressif en attaque, ce dont il est capable, mais je pense qu’il aurait aimé prolonger les échanges s’il n’avait pas été blessé. Dans le premier set, il a eu ses chances et Sinner a su répondre. Ce fut un tie‐break fasci­nant avec quatre ou cinq amortis soudains. Je pense que le public a encou­ragé Sinner, mais j’adore voir Alcaraz après, avec le sourire aux lèvres et une grande pers­pec­tive. Il y a une grande diffé­rence entre ces deux‐là et les autres. »

Publié le mardi 18 novembre 2025 à 13:13

