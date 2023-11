Toujours posi­tionné très loin de sa ligne de fond en retour de service, Daniil Medvedev a évoqué avec le sourire en confé­rence de presse le grand espace sur le court central à Turin, où se déroule actuel­le­ment le Masters.

« J’ai ri lors de mon premier entraî­ne­ment sur le court central. Je crois que c’était avec Jannik. Quand il a commencé à servir, je me suis placé là où se trouvent les juges de ligne. Le problème, c’est que la balle va proba­ble­ment rebondir deux fois avant que vous ne la renvoyiez. J’aime quand il y a de l’es­pace. Comme je l’ai dit, il y a des tour­nois au cours de l’année, même les Masters 1000, Madrid, Cincinnati, où je n’ai pas, disons, la capa­cité d’être là où je veux. Je peux quand même bien jouer dans ces tour­nois. Il est certain que certains joueurs restent sur la ligne de fond. Ils s’en fichent. Ils peuvent jouer sur un très petit court et ne pas s’en soucier. Moi, j’aime quand il y a de l’es­pace et que je peux faire mon travail », a déclaré le Russe, tombeur d’Alexander Zverev et déjà qualifié en demi‐finales avant son dernier match de poule.