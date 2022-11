Victime d’un petit coup de mou après sa défaite en finale de l’US Open face à Carlos Alcaraz le 11 septembre dernier (deux victoires pour quatre défaites depuis), Casper Ruud a parfai­te­ment remis la machine en route ce dimanche en domi­nant, pour son entrée en lice sur le Masters de Turin, l’homme en forme de ces dernières semaines, le Canadien Félix Auger‐Aliassime.

En confé­rence de presse à l’issue de cette victoire très impor­tante dans l’op­tique d’une quali­fi­ca­tion en demi‐finale, le Norvégien a préféré jouer la carte de la prudence.

« C’est l’un de mes meilleurs matchs depuis l’US Open. Les deux derniers mois ont été un peu diffi­ciles, mais je dois égale­ment l’ac­cepter. Je vais devoir faire face à des moments diffi­ciles dans ma carrière et peut‐être que ces derniers mois en ont été un. Aujourd’hui (dimanche), c’était une belle victoire. Félix était sur une lancée cet automne et je savais qu’il allait en sortir fort. J’ai bien joué et j’ai retrouvé un très bon niveau de jeu. J’en suis extrê­me­ment content. Je savais que si je voulais avoir une chance, je devais sortir le meilleur de mon jeu et c’est exac­te­ment ce que j’ai fait. Le prochain match va être diffi­cile, peu importe contre qui je joue (Fritz ou Nadal). Au moins j’ai une victoire dans mon sac. Je suis sûr qu’il y a eu des joueurs qui ont gagné leur premier match puis perdu les deux suivants, donc je ne vais pas me reposer sur cette victoire. Je vais juste me concen­trer sur les prochains matchs. »