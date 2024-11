Simone Vagnozzi, co‐entraîneur avec Darren Cahill du numéro 1 mondial Jannik Sinner, est passé en confé­rence de presse après le sacre de son joueur au Masters à Turin, sans concéder le moindre set de la semaine.

« C’est sûr que c’est une année extra­or­di­naire. Nous avons commencé par une victoire en Australie et nous avons terminé avec le trophée ici, en gagnant aussi notam­ment l’US Open. L’année a été très longue et stres­sante, c’est certain. Mais nous sommes heureux de tout ce que nous avons accompli cette année. Si quel­qu’un nous avait dit ça en début de saison, on aurait signé tout de suite. Nous sommes vrai­ment très heureux. »