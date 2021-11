Alors qu’il a dû aban­donner il y a 10 jours lors du Rolex Paris Masters à cause d’une douleur qu’il n’a pas voulu préciser, Stefanos Tsitsipas n’est pas apparu parti­cu­liè­re­ment serein lors du media day du Masters de Turin. Même s’il ne débu­tera « que » lundi soir face à Andrey Rublev, le 4e joueur mondial s’est montré plus prudent que confiant.

« À Paris, il était très doulou­reux pour moi de déce­voir les fans et de ne pas être en mesure de terminer ce match. Pourtant, je devais le faire. C’était pour mon bien‐être. Ces derniers jours, je me suis entraîné avec un peu de douleur, mais main­te­nant je me sens beau­coup mieux qu’il y a cinq ou six jours. J’espère que pour mes débuts, ces problèmes seront résolus et que je pourrai donner le meilleur de moi‐même », a déclaré celui qui serait direc­te­ment remplacé par Jannik Sinner, premier rempla­çant désigné, en cas de forfait.