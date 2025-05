Alexander Zverev a toujours l’ha­bi­tude de se trouver des excuses après ses faux pas. Au Masters 1000 de Rome, le troi­sième joueur mondial criti­quait le jeu de Lorenzo Musetti, en lui repro­chant de trop attendre les fautes de l’ad­ver­saire.

Après sa défaite surprise à l’ATP 500 d’Hambourg, contre Alexandre Müller, le triple fina­liste en Grand Chelem a expliqué avoir joué le match malade, avec beau­coup de fièvre.

S’il est possible que l’Allemand soit sincère, notre confrère Benoît Maylin résume parfai­te­ment la situa­tion. Avec ses excuses répé­tées, diffi­cile de démêler le vrai du faux, des décla­ra­tions de « Sascha ».

Comme d’habitude, Zverev a une excuse après sa défaite contre Müller. Et ce n’est pas l’arbitre, le vent, les balles, les nuages, non, cette fois il était malade, a vomi 37 fois avant, avec 39 de fièvre.

Pourquoi pas.

Le souci, c’est qu’on ne le croit plus. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 21, 2025

« Comme d’habitude, Zverev a une excuse après sa défaite contre Müller. Et ce n’est pas l’arbitre, le vent, les balles, les nuages, non, cette fois il était malade, a vomi 37 fois avant, avec 39 de fièvre. Pourquoi pas. Le souci, c’est qu’on ne le croit plus ».