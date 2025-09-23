Bousculé par un impres­sion­nant Valentin Royer, Alexander Bublik a dû s’employer pour décro­cher ce mardi le quatrième titre de sa saison sur l’ATP 250 d’Hangzhou.

Vainqueur après deux sets très disputés, le Kazakh a rendu hommage au Français lors de son discours pendant la remise des trophées

« Valentin, comme je l’ai dit depuis le début de la semaine, tu joues vrai­ment un tennis de grande qualité. Et tu peux me croire, si tu conti­nues à jouer comme ça, ce ne sera pas ta seule finale. Félicitations à ton équipe et je te souhaite le meilleur pour la suite. »