Déjà très convain­cant face à Denis Shapovalov, Kei Nishikori a réalisé une très grande partie pour sortir Karen Kachanov en trois manches (4−6, 6–3, 7–5) lors d’un duel de très haut‐niveau. Déjà mieux en fin de saison, le Japonais semble enfin revenu à un niveau digne de son talent et c’est une bonne nouvelle tant son jeu est fluide et rythmé.

