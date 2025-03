Vainqueur en deux manches d’Holger Rune (6−2, 0–2), Jack Draper a frappé un grand coup.

Comme face à Alcaraz la veille, le Britannique a fait parler sa puis­sance alors qu’en face le Danois semblait ailleurs.

JACK DRAPER WINS THE BIGGEST TITLE OF HIS CAREER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🤯🏆



The perfect end to an INCREDIBLE week as Jack beats Holger Rune 6–2, 6–2 to win the @BNPPARIBASOPEN #BackTheBrits 🇬🇧 pic.twitter.com/OMSRwB2Szi