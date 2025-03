Avant d’af­fronter Holger Rune ce mardi pour une place en quarts de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Stefanos Tsitsipas a évoqué sur le plateau de Tennis Channel son chan­ge­ment de raquette plus que béné­fique (il est passé de la Wilson Blade à la Babolat Aero avant de remporter l’ATP 500 de Dubaï).

Et visi­ble­ment, le Grec se sent beau­coup mieux, autant tennis­ti­que­ment que mentalement.

« Je me sens beau­coup plus libre, je sens que je peux faire beau­coup plus de choses quand je frappe la balle, j’ai plus d’op­tions et cela me permet d’être plus créatif qu’a­vant. Et quand je gagne plus de points et de jeux, je me sens forcé­ment plus confiant. »