Après avoir décidé d’ar­rêter de travailler avec son père, Apostolos, Stefanos Tsitsipas a engagé le capi­taine de l’équipe grecque de Coupe Davis, Dimitris Chatzinikolaou.

En confé­rence de presse à Indian Wells, où va affronter Holger Rune en huitièmes de finale, après avoir été titré à Dubaï au début du mois, le 9e mondial a évoqué cette collaboration.

« C’est une rela­tion très honnête. Il n’y a pas de filtre avec Dimitris. J’ai l’im­pres­sion que nous nous parlons ouver­te­ment et libre­ment, et que nous pouvons commu­ni­quer de manière excel­lente, et je pense que c’est ce qui fait une bonne équipe. Je peux lui parler et lui dire préci­sé­ment ce que je ressens et ce que je peux améliorer, des choses que nous pouvons envi­sager pour l’avenir. J’ai l’im­pres­sion qu’il est très ouvert d’es­prit, qu’il écoute. J’ai eu quelques entraî­neurs qui, vous savez, n’étaient pas aussi ouverts d’es­prit et ne s’adap­taient pas aussi rapi­de­ment. Je ne prétends pas tout savoir et Dimitris est assez humble pour penser qu’il n’est pas parfait non plus. Je pense que cela ajoute beau­coup à notre rela­tion et nous permet de travailler ensemble. »