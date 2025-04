Pour la première fois dans sa carrière, Matteo Arnaldi, 44e joueur mondial, affron­tera l’un des membres du « Big 4 » en la personne de Novak Djokovic, son idole depuis toujours. L’Italien a exprimé son enthou­siasme et sa moti­va­tion auprès de l’ATP après sa victoire en trois sets contre Borna Coric au premier tour du Masters 1000 de Madrid.

« Je ne dis pas cela pour déni­grer les autres membres du Big 4, mais c’est vrai­ment lui que j’ai­mais le plus regarder. Ces deux dernières années, j’ai parti­cipé aux mêmes tour­nois, mais je n’ai jamais eu l’oc­ca­sion de jouer contre lui. Je me suis entraîné avec lui à Rome. Je l’ai échauffé avant un match du premier tour en 2022. C’était l’une de mes premières expé­riences dans un Masters 1000. Le simple fait d’être là était déjà énorme pour moi, et main­te­nant que j’ai la chance de jouer contre lui, je suis très heureux. On ne sait jamais si l’oc­ca­sion se représentera. »