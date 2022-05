Ils étaient quatre Français sur la ligne de départ des quali­fi­ca­tions pour le Masters 1000 de Madrid et il n’en reste désor­mais plus qu’un.

En effet, après les élimi­na­tions d’Adrian Mannarino et d’Hugo Gaston ce samedi dès le premier tour, Ugo Humbert et Benoît Paire avaient l’op­por­tu­nité de se quali­fier pour le tableau prin­cipal, respec­ti­ve­ment face à Soonwoo Kwon et contre Federico Coria.

Si le premier ne s’est une nouvelle fois pas montré rassu­rant en s’in­cli­nant 6–7(4), 3–6, Benoît Paire, après avoir fait lever les foules pour son entrée en lice dans la capi­tale espa­gnole, a remporté pour la première fois depuis l’Open d’Australie, en janvier dernier, deux matchs de rang. Ce dimanche, il a tenu bon face au spécia­liste argentin après avoir pour­tant concédé la première manche : 6–7(5), 6–4, 6–2. Ce qui démontre qu’il est sur le bon chemin.

Une excel­lente nouvelle donc pour le 60e joueur mondial qui restait sur une atroce série de 11 défaites de rang sur le circuit prin­cipal, même s’il devra remporter son premier tour afin de défi­ni­ti­ve­ment briser cette série étant donné que les victoires en quali­fi­ca­tions ne sont pas comp­ta­bi­lisés dans le bilan global.