Jérémy Chardy quitte déjà le Masters 1000 de Madrid. Après avoir sauvé 4 balles de matchs, accroché un troi­sième set, le Palois a cédé contre Daniel Evans : 6–7(6), 7–6(6), 2–6. Le Français dispu­tait son…27ème (!) match de la saison. Spécialiste des matchs en trois sets, il a semblé un peu émoussé physi­que­ment pour aller cher­cher la victoire.

Après un excellent début de saison, Jérémy Chardy marque le pas ces dernières semaines. Il a beau­coup joué et performé : demi‐finales à Antalya, au Murray River Open, des quarts à Rotterdam et Dubaï. Depuis, il a perdu 6 de ses 9 derniers matchs et n’a plus enchaîné deux victoires d’af­filée. La petite pause jusqu’à Rome risque de lui faire du bien.