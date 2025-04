Contraint d’aban­donner sur bles­sure sur l’ATP 500 Munich, Denis Shapovalov ne s’est visi­ble­ment pas remis de la célé­bra­tion passion­nelle de son jeune adver­saire, Diego Dedura‐Palomero, premier joueur né en 2008 à remporter un match sur le circuit ATP.

Lors d’un entraî­ne­ment avant ses débuts sur le Masters 1000 de Madrid, le Canadien a réalisé un geste humo­ris­tique, en réfé­rence à cet instant relayé en masse sur les réseaux sociaux.

😂😭 Denis Shapovalov imita­ting the Dedura cele­bra­tion during prac­tice



