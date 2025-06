Un match de Corentin Moutet sans inci­dent devient de plus en plus rare.

Déjà impliqué cette saison dans des échanges tendus avec Pavel Kotov, Alexander Bublik et Fabio Fognini, le Français a de nouveau fait parler de lui. Opposé ce jeudi à l’Américain Learner Tien (67e mondial) en quart de finale de l’ATP 250 de Majorque, le 83e joueur mondial a inter­rompu la rencontre pendant de longues minutes, mais pour une raison bien diffé­rente de celle de Miami, où il avait été la cible d’insultes de la part d’un spec­ta­teur.

Corentin Moutet : « There is the rule and there is the reality of the sport » pic.twitter.com/TOg0YV1z4r