Hier, au Monte‐Carlo Bay, l’hôtel offi­ciel des joueurs, nous avions rendez‐vous avec Fabio Fognini.

Relax et souriant, le facé­tieux joueur italien a bien voulu répondre à quelques ques­tions sur sa carrière.

Battu par le phéno­mène Carlos Alcaraz il y a quelques semaines à Rio, il nous a donné son avis sur l’es­poir ibérique en analy­sant le paral­lèle qui est fait constam­ment avec Rafael Nadal, une légende qu’il côtoie depuis une quin­zaine d’années.

« C’est vrai­ment diffi­cile de les comparer ces deux cham­pions car ils sont vrai­ment diffé­rents. Il y a d’un côté l’un des meilleurs joueurs de l’his­toire et de l’autre côté, on a un garçon qui est très promet­teur. Il a sûre­ment un grand futur devant lui et il fera de grandes choses. Il est amené à devenir numéro 1 mondial », a déclaré Fabio.

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo