Même si la liste offi­cielle sera divul­guée ce jeudi, les infor­ma­tions circulent déjà. On s’y atten­dait mais Roger Federer ne sera pas à Monte‐Carlo. C’est presque une habi­tude puisque sa dernière parti­ci­pa­tion date de 2016.

D’ailleurs ce tournoi est l’un des rares de ce calibre que le Suisse n’a pas épinglé à son palmarès. On peut même évoqué une petite malé­dic­tion car il a perdu 4 fois en finale (2014, 2007, 2008, 2006). Ce forfait est accom­pagné de celui de Shapavalov, d’autres devraient suivre.

On rappelle que ce tournoi qui est l’un des plus pres­ti­gieux du monde par son histoire et sa loca­li­sa­tion ne recevra pas de spec­ta­teurs, plus qu’ailleurs, cela nous laisse sans voix, telle­ment le gâchis est énorme.