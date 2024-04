Lors de son média day, on a demandé à Stefanos son premier souvenir à Monaco.

Le joueur grec a expliqué qu’il était venu jeune et qu’il avait pu voir jouer la même journée Roger Federer et Rafael Nadal. Rebondissant sur ce souvenir, un de nos collègues l’a donc inter­rogé sur le joueur dont il se sentait le plus proche.

Stefanos n’a pas hésité, enfin presque.

« Je dirai la combi­naison des deux. Je dis souvent que Roger Federer est mon idole, mais je trouve aussi de la beauté dans le tennis de Rafa Nadal » a expliqué celui qui a signé un doublé sur le Rocher (NDLR : 2021, 2022)