Lors de son média day, Novak Djokovic a évoqué sa situa­tion concer­nant son team et donc l’ar­rivée de Nenad Zimonjic à ses côtés pour « remplacer » pour le moment Goran Ivanisevic. Le numéro 1 mondial a été précis et semble très heureux de son choix.

« La vérité est qu’il est mon ami depuis long­temps. Je le connais depuis que j’ai débuté. Bien sûr, il a été aussi mon capi­taine de Coupe Davis. On a gagné l’ATP Cup ensemble en 2020, et on a toujours eu une belle rela­tion. J’aime la façon dont il pense le tennis, comment il observe mon jeu et celui des autres. Il m’a toujours aidé, il a été comme un mentor, un grand frère. Et on toujours gardé une vraie connexion. Il était à Belgrade quand j’ai démarré ma prépa­ra­tion sur terre battue. Je lui ai donc demandé s’il y avait une chance qu’il soit présent, il a dit oui. Cela s’est bien passé donc je lui ai demandé s’il pouvait venir à Monaco. Maintenant on en est là. On va voir où ça va nous mener. On en repar­lera à la fin de ce tournoi. Jusqu’à main­te­nant, c’est plai­sant comme ça l’a toujours été entre nous. C’est nouveau et rafraîchissant »