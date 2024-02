En confé­rence de presse après sa défaite contre Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale de l’ATP 250 de Montpellier (7−5, 6–1), le Français Harold Mayot, 144e à 21 ans, a dure­ment critiqué sa performance.

« C’est compliqué de dire que je suis satis­fait de mon tournoi. Je fais quart de finale d’un tournoi 250, ce n’est pas comme si j’avais 15 ans, je vais avoir 22 ans. Il y en a qui font des résul­tats meilleurs. J’ai fait deux bons premiers matches lors de matches sous tension, où il fallait bien gérer les situa­tions. J’ai l’im­pres­sion d’avoir régressé aujourd’hui. C’est encore à chaud mais un match comme ça, j’ai presque honte sur le court. Chacun va à son rythme bien sûr, mais si on regarde Alcaraz ou Rune, on se prend pour une merde c’est sûr. J’essaye de faire mon petit bonhomme de chemin, mais il y a des matches comme ça où c’est diffi­cile de trouver du positif, encore plus à chaud. Mais être dur avec soi‐même fait partie du métier, c’est un éternel recommencement. »