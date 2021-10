Andrey Rublev a pris un gros coup sur la tête ce jeudi après son élimi­na­tion du tournoi mosco­vite face au Français Adrian Mannarino. Battu en trois manches, le Russe a manqué l’oc­ca­sion de s’im­poser dans la Capitale russe.

Engagé sur le double quelques minutes plus tard aux côtés de Karen Khachanov, le 6e joueur mondial a reconnu lors de la confé­rence de presse d’après match qu’il était tota­le­ment absent et perturbé par cet échec.

« Ce match m’a affecté, c’est certain. Je n’ai pas pu jouer le double correc­te­ment. C’est Karen qui a quasi­ment joué tout seul. J’étais complè­te­ment dévasté, sans émotion, déprimé et perturbé par de mauvaises pensées. J’ai tout loupé, et Karen a tout fait (défaite 6–10 au troi­sième set, ndlr) », a déclaré un Andrey très touché et qui n’a pas hésité à mettre en lumière, une nouvelle fois, son prin­cipal défaut.

« Pour l’ins­tant, je pense que je dois encore améliorer la partie mentale de mon jeu. Je pense que c’est la chose prin­ci­pale dans mon cas, parce que les joueurs qui sont meilleurs que moi, ils savent comment gérer tous ces moments beau­coup mieux que moi. »