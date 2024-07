Reilly Opelka is back !

Pour son premier match sur le circuit prin­cipal depuis le tournoi de Washington en août 2022 (opéré de la hanche puis du poignet), celui qui avait atteint la 17e place mondiale la même année a signé un retour gagnant ce lundi sur l’ATP 250 de Newport, sur gazon.

Opposé au Tricolore Constant Lestienne, le géant améri­cain s’est imposé après trois sets et 2h de jeu : 6–1, 2–6, 7–6(2). Lors de l’in­ter­view sur le court, l’un des meilleurs serveurs du circuit a confié qu’il avait eu un peu de mal à retrouver le rythme sur ce coup en particulier.

« C’était super sympa. Il m’a fallu du temps pour retrouver certaines choses. Ce qui était bizarre, c’est que mon retour était en place dès le début alors que mon service ne l’était pas. Puis le retour a disparu, le service est revenu et j’ai terminé là où je m’étais arrêté. C’est agréable d’être de retour. J’ai l’im­pres­sion que cela faisait plus de deux ans (23 mois exac­te­ment). Alors oui, c’était bien de retrouver mon niveau. Je suis encore en train de prendre mes marques et d’es­sayer de tout comprendre. Mais oui, c’est super d’être de retour », a déclaré celui qui retrou­vera un autre Français en huitièmes de finale, à savoir le tenant du titre, Adrian Mannarino.