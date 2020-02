Hier, Giles Simon, qui est une forme de bête noire pour Daniil Medvedev a littéralement fait exploser le Russe en le battant sèchement (6-4, 6-0). Evidemment, le Tricolore était plus que satisfait de sa rencontre : « Au début, c’était difficile, il y avait un vrai combat, des longs rallyes, il fallait que je tienne, et puis au fur et à mesure j’ai commencé à mieux retourner, à lire les trajectoires et à prendre le dessus. J’ai 35 ans et faire des perfs de ce niveau cela fait un bien fou. Après, cela ne vient pas par hasard car depuis l’Open d’Australie, je me sens très bien sur le court, je prends du plaisir. Donc je ne suis pas forcément étonné mais c’est vrai que cela est encore plus gratifiant quand c’est face à un joueur de ce niveau ». En demi-finale, le Français devra donc sortir le Canadien Felix Auger-Alliasime pour atteindre sa 3ème finale ici à Marseille.