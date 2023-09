Présent ce mercredi en confé­rence de presse avant le début de l’ATP 500 de Pékin sur lequel il est tête de série numéro 1, Carlos Alcaraz, après avoir évoqué une certaine obses­sion pour la place de numéro un mondial, a été inter­rogé sur les nombreux commen­taires élogieux qu’il reçoit de la part des légendes de ce sport. Mais l’Espagnol veut garder les pieds sur terre.

« Je ne ressens aucune pres­sion, c’est fantas­tique d’être entouré de légendes et d’en­tendre autant de bonnes paroles de la part de personnes aussi impor­tantes. J’essaie de ne pas en faire toute une histoire, mais il est évident que cela me rend très heureux d’en­tendre tout cela, et j’es­saie ensuite de le repro­duire sur le court. C’est une joie, c’est une grande chose pour moi, mais j’es­saie de ne pas trop écouter. »